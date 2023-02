Barcellona perde con Almeria, stop dopo 13 risultati utili

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Il Barcellona paga a caro prezzo il colpo dell'eliminazione dall'Europa League, a opera del Manchester United. In Andalusia, sul campo dell'Almeria, si interrompe la striscia di 13 risultati utili consecutivi in campionato (12 vittorie e 1 pareggio) della squadra di Xavi, che disputa una delle partite peggiori della sua della stagione (72% di possesso palla ma appena un tiro nello specchio della porta in 90') meritando la sconfitta, la seconda in questa edizione della Liga. A decidere il match, fissando il risultato sull'1-o, è stata una rete al 24' di El Bilal Touré.

Nonostante la sconfitta, dopo la 23/a giornata il Barcellona ha ancora sette punti di vantaggio (59 contro 52) sul Real Madrid, che ieri aveva pareggiato 1-1 nel derby con l'Atletico.

(ANSA).