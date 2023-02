Testa maiale a Sampdoria: società, sdegno e indignazione

(ANSA) - GENOVA, 25 FEB - La Sampdoria esprime "profondo sdegno e indignazione di fronte all'ennesimo grave atto intimidatorio avvenuto nella mattinata odierna presso la sede sociale di piazza Borgo Pila". Dove questa mattina è stata recapitata una scatola con dentro una testa di maiale e un biglietto di minacce "Ferrero e Romei, le prossime teste saranno le vostre".

Il club risponde alle minacce difendendo l'avvocato Romei, membro del consiglio di amministrazione e sottolineando che "qualsiasi tipo di attacco a un membro del Consiglio di Amministrazione rappresenta un attacco a tutti i suoi componenti, al loro operato e alla serietà e all'abnegazione con la quale hanno approcciato questo importante incarico. Fin dalla sua nomina il CdA ha operato in coesione, unità di intenti e indipendenza con l'unico scopo di assicurare la prosecuzione dell'attività aziendale e sportiva della Sampdoria in attesa della transizione a una nuova proprietà. Proprio in tale direzione risultano fondamentali la professionalità e la preparazione del vicepresidente Antonio Romei, con il quale il CdA auspica di poter continuare a condividere questa delicata fase della vita del club". (ANSA).