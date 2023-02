Pioli avverte l'Atalanta, il momento difficile è finito

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Il momento difficile non c'è più.

Al di là della partita di domani, il momento difficile non c'è più": Stefano Pioli non ha bisogno di pretattica o di scaramanzia e lo dice senza tentennare. "Con l'Atalanta sarà una partita molto importante - aggiunge il tecnico del Milan - perché la classifica è molto corta, tra le squadre che vogliono arrivare in Champions. Mi aspetto una gara combattuta, di duelli: noi stiamo bene di testa e di gambe e vogliamo provare a essere padroni della partita. Dovremo stare attenti alle ripartenze veloci, l'Atalanta è una gara di fisicità, organizzazione tecnica, soprattutto davanti. Hojlund là davanti è un giocatore diverso rispetto a Kane e Petagna, abili anche a fare salire la squadra. Il danese gioca anche in profondità, lo conosciamo dai tempi dello Sturm Graz, che sfidò il Salisburgo", avversario nella fase a gironi di Champions nel 2022.

"Dobbiamo controllare di più le partite, nel secondo tempo con il Monza ci siamo abbassati troppo e abbiamo gestito molto meno la partita e questo non deve succedere. Dobbiamo cercare - conclude Pioli - di essere più imprevedibili possibile". (ANSA).