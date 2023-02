Dopo Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr punta su Sergio Ramos

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Dopo Cristiano Ronaldo, l'Al-Nassr prova a portare in Arabia Saudita un altro big del calcio mondiale: si tratta di Sergio Ramos, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, che ha da poco annunciato l'addio alla Nazionale spagnola. Secondo quanto riporta il quotidiano Marca, il club saudita avrebbe contattato quello francese per chiedere informazioni sul futuro del difensore, nel mirino per la prossima stagione. Il contratto dell'andaluso scadrà il 30 giugno prossimo. (ANSA).