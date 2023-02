Calcio: Pioli "Ibra sta meglio,domani potrebbe tornare in campo"

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Ibra sta meglio, questa settimana ha lavorato quasi al completo con noi, domani potrebbe essere l'occasione per rivederlo in campo". Così Stefano Pioli sul ritorno in campo dello svedese alla vigilia della sfida a San Siro con l'Atalanta, e fa il punto anche sulla situazione dell'infermeria rossonera: Calabria e Bennacer non convocati, con l'algerino che "sta bene, ma sta facendo solo ora lavoro di alta intensità": entrambi saranno a disposizione da mercoledì.

Pioli poi mette a fuoco il momento non semplice in fase realizzativa di Charles De Ketelaere: "In questi mesi ci ho parlato tanto, è un ragazzo giovane che doveva inserirsi in un ambiente nuovo. Mai come nelle ultime settimane lo vedo convinto e bene fisicamente. Ci ha messo più tempo di quello che volevamo, ma non è solo un bravo ragazzo con cui andarci a mangiare una pizza: lui ci farà vincere le partite. Le sue occasioni stanno aumentando e questa è la cosa importante. Il suo primo gol me lo immagino fortunoso, poi sono sicuro che andrà meglio". (ANSA).