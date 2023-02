Calcio: Monza; con Salernitana in porta ci sarà Cragno

(ANSA) - MONZA, 25 FEB - Alessio Cragno sarà domani in campo da titolare in Salernitana-Monza. L'ex portiere del Cagliari, sin qui nei fatti riserva di Michele Di Gregorio, difenderà i pali dei brianzoli.

"Voglio dare valore al lavoro settimanale dei miei giocatori - ha spiegato il tecnico Raffaele Palladino -L'ho già comunicato ai ragazzi. È giusto premiare quel che ha fatto in questo periodo e l'impegno dimostrato in allenamento ogni giorno. Ho tre portieri fantastici e mi sembra giusto dare valore a questa dedizione e alla società stessa". (ANSA).