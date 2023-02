Calcio: Atalanta; Gasperini, temiamo la velocità di Theo e Leao

(ANSA) - BERGAMO, 25 FEB - "Il 4-2-3-1? E' il terzo modulo".

Interpellato sul tema tattico del match col Milan, Gian Piero Gasperini non sembra voler evitare la logica dell'uno contro uno a moduli speculari: "Pioli in un momento di difficoltà ha adottato la difesa a tre battendo altre strade e i risultati gli stanno dando ragione - osserva l'allenatore dell'Atalanta -. Noi balliamo tra due moduli, all'inizio o a partita in corso. In questo momento attacchiamo a due, il tridente è un'alternativa: dietro le punte Ederson, Boga e Koopmeiners sono tre possibili soluzioni". Infine, sulle caratteristiche degli avversari: "Le conosciamo bene, noi patiamo la velocità di Leao e Theo Hernandez. Il gioco aereo di Giroud, la rapidità e la tecnica di Diaz sono altre armi. Ma anche noi abbiamo qualità che possono dare fastidio. E poi dobbiamo riscattarci dalla sconfitta col Lecce: ci ha dato molto fastidio, eravamo sempre in ritardo, a volte prendiamo buche". (ANSA).