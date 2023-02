Marcelo torna a casa, giocherà nel Fluminense

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Marcelo Vieira da Silva Junior, calcisticamente noto come Marcelo, 34enne esterno sinistro che fino al giugno scorso era una delle 'bandiere' del Real Madrid, torna a casa per giocare nel club che, nel 2005, lo lanciò nel calcio professionistico: il Fluminense. L'annuncio è stato dato dal club carioca, che non ha specificato la durata dell'accordo.

Dal canto suo il giocatore, che ha già posato con la maglia del 'tricolor', ha commentato così sui social: "torno nel posto dove tutto è co cominciato".

Dopo una quarantina di partite e 6 gol con la maglia del Fluminense, Marcelo venne ceduto al Real Madrid, dove si trasferì nel gennaio del 2007, per 9 milioni di euro. Con la casacca delle 'merengues', dove ha giocato fino al termine della scorsa stagione, ha vinto 5 Champions League, 4 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 6 titoli della Liga, 2 Coppe del Re e 5 supercoppe di Spagna. Con 25 trofei vinti è il calciatore più titolato della storia del Real Madrid.

L'estate scorsa aveva firmato per l'Olympiacos Pireo ma all'inizio di questo mese aveva rescisso il contratto. Ora il ritorno a casa, nella sua squadra del cuore, il Fluminense.

Con la nazionale brasiliana Marcelo ha giocato in due Mondiali, mentre con la Seleçao olimpica ha preso parte ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012, conquistando un bronzo e un argento. (ANSA).