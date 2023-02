Calcio: Premier, Selles sulla panchina del Southampton

(ANSA) - LONDRA, 24 FEB - Lo spagnolo Ruben Selles, 39 anni, è l'allenatore del Southampton fino alla fine della stagione, ha annunciato il club inglese, ultimo in Premier League. Selles succede a Nathan Jones, esonerato il 12 febbraio dopo soli tre mesi alla guida dei Saints, di cui aveva preso le redini a novembre dopo l'esonero di Ralph Hasenhuttl che aveva ricoperto l'incarico per quattro anni. Il Southampton, ancora ultimo, ieri ha vinto in casa del Chelsea (1-0) con Selles subentrato in panchina. Il club è ora a soli tre punti dall'ultimo posto della zona salvezza, occupato dal Bournemouth. (ANSA).