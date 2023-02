Calcio: Lega B; Balata, piena fiducia in organi di garanzia Figc

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Piena fiducia nelle istituzioni della Figc e negli organi chiamati ad operare per garantire il sistema calcio nel suo complesso e la regolarità delle competizioni sportive": la ribadisce all'ANSA il presidente della Lega di serie B, Mauro Balata, a proposito di quanto emerso dai media negli ultimi giorni dopo l'assemblea dello scorso 22 febbraio. I club di serie B, nella riunione, avevano tra l'altro affrontato la questione della Reggina, il club che per ristrutturare il debito della precedente gestione ha bisogno dell'ok del tribunale amministrativo, che non lo ha dato per il pagamenti dei contributi. (ANSA).