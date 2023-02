Calcio: Giroud, con l'Atalanta sfida importante per la Champions

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Dopo il mese di gennaio avevamo bisogno di una partita per rialzarci. Lo abbiamo fatto contro Torino e Tottenham, contro il Monza non è stato tutto perfetto, ma per la fiducia sono state tutte partite importanti. Contro l'Atalanta lo sarà ancora di più visto che sono come noi in corsa per la Champions". Della prossima sfida di campionato che attende il Milan ha parlato l'attaccante rossonero Olivier Giroud, protagonista del nuovo episodio di '1 vs 1', disponibile da oggi sull'app DAZN.

"Dobbiamo stare tutti uniti, l'obiettivo è continuare con il Milan: spero di trovare un accordo - ha aggiunto il francese, parlando del rinnovo del contratto - stiamo parlando e penso che le cose andranno nel senso giusto".

Giroud ha parlato anche del compagno di squadra De Ketelaere: "Dopo il colpo di testa fuori contro il Tottenham l'ho abbracciato. È in questi momenti difficili che dobbiamo far sentire il nostro sostegno ai compagni: ora gli mancano fiducia e spontaneità, ha bisogno di un gol perché cambi tutto. Volevo che segnasse anche perché contro la Sampdoria gli hanno annullato un gol per un mio fuorigioco, è colpa mia se non si è già sbloccato. Spero che segni a Londra contro il Tottenham".

