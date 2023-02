Vagnati: "Il Toro ha dimostrato di saper battere le grandi"

(ANSA) - TORINO, 23 FEB - Il Torino si avvicina al derby, anche il dt Davide Vagnati mette nel mirino la Juventus. "Il risultato sarà determinato da tanti fattori, ma noi cercheremo di portarlo dalla nostra parte - dice, in vista della stracittadina di martedì prossimo - e mi aspetto una grande partita, per temperamento e voglia".

La squadra di Ivan Juric, però, è stata protagonista di tanti alti e bassi: "Bisogna dare il massimo, perché abbiamo dimostrato di poter battere le big ma anche di fare ciò che non voleva il mister - continua Vagnati - e se non fai prestazioni all'altezza, puoi perdere contro chiunque".

Nella mattinata di domenica si apriranno le porte del Filadelfia: "Sarà una bella cosa, la carica dei tifosi è importante e darà ai giocatori un segno di quanto sia importante indossare questa maglia in un derby" commenta il dt alla Rinascente, in centro a Torino, dove è stata svelata la maglia speciale per i dieci anni di partnership con Suzuki che verrà indossata il 6 marzo contro il Bologna.

Il Toro è ancora attaccato al treno per l'Europa. "Ma l'errore più grande è darci obiettivi a lungo termine - avvisa Vagnati - anche se non dobbiamo porci limiti: pensiamo a una gara per volta, poi a fine stagione ci dedicheremo ai riscatti dei giocatori che ci interessano e agli eventuali prolungamenti dei contratti in scadenza. Ma noi - aggiunge - non forziamo nessuno". Sul piatto c'è anche il rinnovo di Juric: "Ne abbiamo parlato e abbiamo dimostrato che siamo pronti e disponibili, ma ci sono ancora tante partite e non è bello parlare di questo" conclude l'uomo mercato granata. (ANSA).