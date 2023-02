Europa League: tifoso tenta aggressione, portiere lo stende

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Finale bollente in PSV Eindhoven-Siviglia, partita di ritorno dei Playoff dell'Europa League. A 3' dalla fine della sfida vinta per 2-0 dagli olandesi (gli andalusi, però, all'andata - sul terreno del Ramon Sanchez Pizjuan - si erano imposti per 3-0) un tifoso olandese ha provato ad aggredire alle spalle il portiere serbo degli andalusi Marko Dmitrović che, senza scomporsi, ha reagito e ha messo ko il sostenitore di casa, immobilizzandolo a terra fino all'arrivo degli addetti alla sicurezza in campo. (ANSA).