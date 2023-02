Europa League: 3-0 al Nantes, Juve agli ottavi

La Juventus batte il Nantes 3-0 nel ritorno dei play off di Europa League e si qualifica per gli ottavi di finale. All'andata a Torino era finita 1-1. La cronaca

Cluj e Lazio 0-0 nel ritorno dei Playoff della Conference League disputato in Romania. All'andata i biancocelesti avevano vinto 1-0 e dunque si qualificano per gli ottavi di finale del torneo.

Nantes-JUVENTUS 0-1 al 5'! Rete di Di Maria. Gol capolavoro del Fideo che su passaggio di Fagioli calcia di prima al giro da fuori area. Palla sotto la traversa.

Nantes-JUVENTUS 0-2 al 20'! Di Maria raddoppia dal dischetto, Nantes in 10 per l'espulsione di Pallois

Nantes - JUVENTUS 0-3 al 78'! Rete di Di Maria. Azione confusa della Juventus con Fagioli che imbuca per Alex Sandro, il brasiliano a tu per tu con Lafont calcia addosso al portiere, la palla carambola su Vlahovic che serve Di Maria. Colpo di testa da pochi passi e palla che nonostante l'intervento del portiere, supera la linea.