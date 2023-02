Conference: 3-2 allo Sporting Braga, Fiorentina agli ottavi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - La Fiorentina batte 3-2 (1-2) in casa lo Sporting Braga, nella partita di ritorno dei Playoff della Conference League di calcio, e conquista la qualificazione per gli ottavi di finale del torneo. All'andata, in Portogallo, i viola si erano imposti per 4-0. (ANSA).