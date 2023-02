Playoff Europa e Conference League, italiane vedono en plein

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - E' l'en plein l'obiettivo delle squadra italiane impegnate domani in Europa e Conference League.

Dopo le gare di andata, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina hanno chance di passare il turno, con i viola che hanno già in tasca la qualificazione dopo il 4-0 ottenuto a Braga.

L'unica che riparte da un risultato di svantaggio è la Roma, sconfitta 1-0 Salisburgo: il segno «1» (fa fede il risultato al 90') a 1,67 ha la quota Snai più bassa tra quelle delle italiane impegnate, con il pareggio a 3,75 e il successo austriaco a 5,25. La squadra di Jaissle è favorita per il passaggio del turno, dato a 1,80 mentre per la Roma la quota è 2,00.

Riparte dall'1-1 la Juventus, impegnata a Nantes. La lavagna è tutta dalla sua parte: il «2» è a 1,80, seguito a distanza dal pari a 3,50 e dall'«1» a 4,50. Per il passaggio del turno, l'italiana scende a 1,40, col Nantes a 2,95. La Juve è ai piedi del podio nelle quote antepost per la vittoria finale: guida l'Arsenal a 4,75, con Manchester United e Barcellona a 6,00. Domani si giocano anche i ritorni degli spareggi di Conference League. Per la Fiorentina un altro successo sul Braga, stavolta al Franchi, paga 1,75, mentre «X» e «2» valgono 3,85 e 4,50. La Lazio, sul campo del Cluj, difende l'1-0 dell'Olimpico: un'altra vittoria entro il 90' si assesta a 1,90, mentre il pareggio paga 3,40, con l'«1» infine a 4,25. Per gli analisti Snai, la qualificazione dei biancoceleste vale solo 1,12 e quella dei romeni è a 6,00. La Lazio resta in testa al tabellone per la vittoria finale, a 5,50 come Villarreal e West Ham; la Fiorentina, a 10, è subito dietro. (ANSA).