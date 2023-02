Milan: Shevchenko e Tassotti agli allenamenti

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Anche Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti presenti a Milanello, durante la seduta odierna di allenamento del Milan. Per entrambi, visita alla squadra e foto con Stefano Pioli, Paolo Maldini, Fredric Massara e giocatori, a quattro giorni dalla gara interna del Meazza con l'Atalanta. I due ex rossoneri, insieme anche in panchina come allenatore e vice sia con la Nazionale ucraina che con il Genoa, hanno assistito a parte dell'allenamento, strutturato tra palestra per chi ha giocato l'ultima partita a Monza e un test con la Primavera, con due tempi da 25 minuti l'uno per tutti gli altri.

(ANSA).