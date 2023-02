Europa League: Juve, Chiesa salta allenamento di rifinitura

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Ultimo allenamento alla Continassa per la Juventus prima della partenza per la Francia. I bianconeri stanno sostenendo la rifinitura prima di partire per Nantes, dove Vlahovic e compagni devono per forza vincere per garantirsi il passaggio del turno agli ottavi di Europa League.

Il tecnico Allegri sta provando a recuperare Chiesa, rimasto a riposto per la trasferta di La Spezia dopo i tanti impegni ravvicinati, ma il giocatore non si sta allenando insieme ai compagni: lo staff medico continuerà a monitorarlo per valutare se riuscirà a rientrare almeno nell'elenco dei convocati. Pogba, invece, lavora insieme al gruppo e sta cominciando a mandare segnali confortanti sul suo rientro. (ANSA).