Conference: Sarri, il passaggio del turno non è scontato

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "La Lazio può arrivare in fondo alla Conference League? Ci sono 2-3 squadre di altissimo livello, come il West Ham e il Villarreal. Pensiamo prima a passare il turno col Cluj, che non è scontato". Lo afferma Maurizio Sarri, l'allenatore della Lazio, nella conferenza in vista della partita di ritorno contro i romeni, battuto all'andata 1-0.

"Me lo auguro ma non penso sia così", dice poi Sarri commentando le parole del tecnico rivale, Dan Petrescu, secondo il quale la Lazio passerà il turno al 90%. "In questo momento abbiamo 7-8 assenze; non è un alibi, ma è una difficoltà in più che si somma alle tante che ci prospetterà la partita", spiega.

La sfida di domani va dunque presa "con grande attenzione, perché potrebbe diventare complicatissima". (ANSA).