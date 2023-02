Champions: Inzaghi, vittoria meritata ma è solo il primo round

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "La vittoria di stasera è un lieve vantaggio che cercheremo di far valere nel ritorno. Abbiamo incontrato una squadra esperta e fisica, è stata una bella vittoria. Va fatto un plauso alla squadra, è una vittoria meritata ma è solo il primo round, non è finita qui perché il ritorno sarà una sfida dura". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Porto. "La reazione di Dzeko al cambio? Anche io mi arrabbiavo quando uscivo dal campo, mi è bastato vedere come è scattato al gol di Lukaku. Sono cose che succedono, Dzeko in questi 18 mesi ha fatto tantissimo per l'Inter".

Ancora sulla partita: "abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario fisico e tecnico, il primo tempo c'è del rammarico perché abbiamo avuto diverse occasioni, poi i cambi ci hanno aiutato e siamo soddisfatti perché abbiamo fatto una grande partita". (ANSA).