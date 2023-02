Udinese: stagione finita per Ebosse

(ANSA) - UDINE, 21 FEB - Stagione finita per Enzo Ebosse, il difensore camerunese che si era infortunato nelle fasi iniziali del match con l'Inter in un contrasto con Lukaku. Lo rende noto l'Udinese in un comunicato in cui si evidenzia che il calciatore, "come confermato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro".

Ebosse sarà operato lunedì prossimo dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma. I tempi di recupero stimati sono di circa 5-6 mesi.

Per domenica, nella gara interna con lo Spezia, per Sottil sarà emergenza in difesa: oltre a Ebosse mancheranno lo squalificato Bijol ed è in dubbio anche Perez, ai box per un problema muscolare. Sta, invece, recuperando la piena forma Masina che si era, a propria volta, rotto il crociato a fine agosto e aveva anche saltato il Mondiale con il Marocco. (ANSA).