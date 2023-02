Serie B: dieci giocatori squalificati, tutti per un turno

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Il giudice sportivo di serie B, Germana Panzironi, ha squalificato dieci giocatori, tutti per una giornata, in relazione alle partite della 25/a giornata di campionato, disputata lo scorso fine settimana.

Quattro di loro erano stati espulsi: tratta di Giovanni Fabbian (Reggina) e Gianluca Lapadula (Cagliari), entrambi espulsi per doppia ammonizione, Antonio Lunetta (Sudtirol) e Shady Oukhadda (Modena).

Erano invece diffidati e, in seguito ad ammonizione staranno quindi fermi per un turno, i seguenti giocatori: Francesco Cassata (Ternana), Woyo Coulibaly (Parma), Samuel Giovane (Ascoli), Diomande Gondo (Ascoli); Francesco Lisi (Perugia) e Francis Tessmann (Venezia).

Dovranno poi scontare una giornata di squalifica il vice allenatore del Venezia, Felipe Neves Godinho, espulso "per avere contestato con veemenza l'operato arbitrale" e il dirigente della Reggina Giuseppe Branca a sua volta espulso per lo stesso motivo.

Infine, dovrà stare fermo fino al 6 marzo prossimo un dirigente della Reggina, Simone Baggio, "per avere, al termine della gara proferendo espressioni blasfeme, rivolto agli Ufficiali di gara epiteti insultanti; per avere, inoltre, preso a calci la porta dello spogliatoio del Direttore di gara e rivolto ai collaboratori della Procura federale espressioni ingiuriose.

Due società, la Ternana e il Perugia, dovranno pagare un'ammenda (rispettivamente di tremila e duemila euro) per lancio di fumogeni e petardi in campo da parte dei loro sostenitori nel corso del derby. (ANSA).