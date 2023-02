Premier: Leeds ingaggia lo spagnolo Gracia, obiettivo salvezza

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - A due settimane dall'esonero di Jesse Marsch, il Leeds ha annunciato la nomina di Javi Gracia come nuovo allenatore. Il 52enne spagnolo, che aveva guidato il Watford alla finale di Fa Cup 2019, ha firmato quello che il Leeds ha descritto come un contratto "flessibile con l'obiettivo di salvare una squadra che attualmente è 19/a in Premier League e che non vince una partita in campionato dal 5 novembre scorso.

