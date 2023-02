Monza, risolto il contratto col 37enne Gabriel Paletta

(ANSA) - MONZA, 21 FEB - Risoluzione contrattuale tra il Monza e Gabriel Paletta: il difensore italoargentino era arrivato in Brianza nel novembre 2019 e ha collezionato in biancorosso 50 presenze e due gol, contribuendo alla scalata del club dalla Serie C alla Serie A. Paletta, 37 anni compiuti, nella stagione in corso non è mai sceso in campo con il Monza nelle gare di campionato. (ANSA).