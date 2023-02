Maglia e sciarpe del Perugia per l'addio a Ilario Castagner

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - Una maglia e sciarpe del Perugia sul feretro, la commozione in chiesa di familiari e amici poi all'uscita i fumogeni bianco-rossi tipici dello stadio per l'addio a Ilario Castagner, l'allenatore del Perugia dei miracoli morto sabato all'età di 82 anni. I funerali si sono tenuti nella chiesa di San Giovanni Battista a Ferro di Cavallo e vi hanno partecipato tantissime persone.

Un lungo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro nel sagrato "Giovanni Paolo II", dove è stato posizionato un maxi schermo. Con il volto di Castagner e il suo "sorriso più bello del calcio italiano" come aveva scritto su Fb il figlio Federico annunciandone la scomparsa.

In chiesa, accanto alla moglie Liliana, ai familiari e amici più stretti, c'erano il sindaco Andrea Romizi e l'assessore Luca Merli, il gonfalone della città (nel 2012 Castagner fu iscritto all'Albo d'oro della città) e il Perugia calcio con il presidente Massimiliano Santopadre.

Prima della celebrazione, sono stati letti alcuni ricordi, fra cui quello di Giulia, una dei sei nipoti di Castagner. "Nonno, continui ad essere presente in ognuno di noi. Resterai sempre il mio eroe" ha detto. Ha letto un ricordo anche la cognata Nicoletta.

Poi ha preso la parola padre Mauro Angelini, cappellano del Perugia e grande tifoso dei grifoni.

Fra i tanti presenti c'erano Grazia Ceccarini, moglie di Antonio, poi Nappi, Vannini, Malizia, Dal Fiume e Novellino, oltre ai figli di D'Attoma e Ghini.

Sia dentro che fuori dalla chiesa, tanti i tifosi che, con la sciarpa biancorossa al collo, hanno voluto salutare il tecnico del Perugia dei miracoli. (ANSA).