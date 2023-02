Jankto "non mi pento del coming out, ora mi sento libero"

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Sono felicissimo della decisione che ho preso, è stato molto importante per me farlo. Per alcuni è una rivoluzione, soprattutto in un mondo come quello del calcio che è chiaramente omofobo, ma per me è una cosa assolutamente normale". Così il calciatore ceco Jakub Jankto, in un'intervista alle Iene che andrà in onda questa sera, in merito alla sua decisione di fare coming out, di cui non si è per nulla pentito, anzi.

"Spero che questa cosa aiuti anche chi continua a nascondersi. Ci ho messo la faccia e continuerò a farlo - aggiunge infatti il 27enne, ex giocatore di Udinese e Sampdoria -. Nella prima partita dopo il mio coming out, tutto il pubblico mi ha applaudito e mi è stato vicino. Dopo tanto tempo, ho giocato con il sorriso, sentendomi finalmente libero. Puoi vincere e segnare anche tre gol, ma farlo col sorriso è tutta un'altra cosa. Sono state davvero belle sensazioni". (ANSA).