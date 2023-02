Champions: Liverpool-Real Madrid 2-5

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Nel remake dell'ultima finale di Champions, Liverpool e Real Madrid si sfidano ad Anfield per l'andata degli ottavi. Finisce 5-2 per gli spagnoli che ribaltano il 2-0 Reds maturato nei primi minuti del match. In avvio sblocca subito Nunez di tacco. Salah trova il bis al 14' dopo un clamoroso errore di Courtois. Gli spagnoli si riportano subito in gara con uno splendido gol di Vinicius, Salah ancora vicino alla rete. Al 36' papera anche di Alisson e Vinicius fa 2-2. A inizio ripresa Militao completa la rimonta, poi Benzema (tiro deviato da Gomez) cala il poker e fa 5-2 in contropiede.

Per la squadra di Ancelotti una serissima ipoteca per il passaggio ai quarti. (ANSA).