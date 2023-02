Champions: Inzaghi, col Porto servirà la testa

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Conosciamo l'importanza di questo ottavo di finale. L'anno scorso abbiamo fatto partite di questo tipo come le due gare con il Real Madrid e con il Liverpool, squadre che poi hanno fatto la finale, mentre quest'anno abbiamo giocato col Bayern e col Barcellona. Sono grandi partite che bisogna fare alla grande soprattutto di testa, ci saranno momenti in cui avremo difficoltà e ne dovremo uscire da squadra". Lo ha detto il tecnico dell'Inter ,Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto.

"Domani sarà determinante la testa perché sui 180' fa la differenza. Ci saranno difficoltà e dovremo superarle tutti assieme perché il Porto lavora insieme e non si perde. Servirà un grande lavoro di squadra", ha sottolineato Inzaghi. (ANSA).