Champions: Di Lorenzo,'contenti per una vittoria importante'

(ANSA) - NAPOLI, 21 FEB - ''Qualche occasione dovevamo sfruttarla meglio ma siamo contenti perchè abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra importante''. Giovanni Di Lorenzo è particolarmente felice per la vittoria del Napoli.

''Sapevamo - dice ai microfoni di Sky - che era una partita difficile. All' inizio eravamo un po' contratti, loro erano chiusi dietro e dovevamo stare attenti alle ripartenze. Poi siamo usciti alla distanza con il nostro palleggio e le nostre qualità. Insomma è una bella vittoria''.

''Segnare in Chamipons - aggiunge Di Lorenzo - mi sembra un po' strano ma sono contento per la squadra. E' un grande risultato in una partita importantissima con la giusta concentrazione''.

''In campionato - conclude il difensore del Napoli - sappiamo che abbiamo una grandissima opportunità, una grandissima occasione. Ma sappiamo che mancano tante partite e nel calcio può succedere sempre di tutto, Abbiamo dimostrato che affrontiamo ogni partita come se fosse una finale e siamo un gruppo unito e serio. Quanto alla Champions entrare nei quarti di finale è il nostro primo obiettivo''. (ANSA).