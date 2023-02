Calcio: Abodi, tensioni ultras da affrontare con fermezza

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Queste situazioni vanno affrontate con la fermezza necessaria e con la giusta organizzazione": è il commento del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in relazione all'escalation di tensione nel mondo ultras, specie con la frattura tra la tifoseria della Roma e quella del Napoli.

"Lo sport, è evidente, è la rappresentazione del confronto, non del conflitto", aggiunge il ministro a margine di un evento a Milano. "Viviamo un tempo di conflitti - va avanti Abodi - e non comprendere che ci deve essere una separazione netta mi sembra criminale. Per me - prosegue - quando si intraprende un percorso criminale si sveste l'abbigliamento del tifoso, che è un abito non solo fisico ma anche mentale".

Ad ogni modo "il ministero dell'Interno è assolutamente consapevole, anche meglio di noi, e ha informazioni e un presidio sistematico costante - prosegue - inutile che vi dica che, oltre ad affrontare il tema della quotidianità, bisognerebbe ricominciare ad educarci o a rieducarci". Perché secondo Abodi "probabilmente abbiamo smarrito la via dell'educazione e del rispetto reciproco". (ANSA).