Ucraina: Shevchenko, per me Putin non esiste

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Per me questa persona non esiste".

Lo dice Andryi Shevchenko, arrivando all'Hotel Gallia di Milano per la serata benefica "United for Ukraine", in riferimento al presidente russo, Vladimir Putin. "Vorrei ringraziare l'Italia e gli italiani per il supporto che avete dato in questi mesi difficili - aggiunge l'ex attaccante del Milan -. È già un anno che siamo in guerra con la Russia. Io sono fiero del mio Paese che sta difendendo la libertà, il proprio diritto di vivere e di essere libero. Purtroppo, la guerra ha portato tanti disagi, stanno morendo tante persone e soprattutto stanno soffrendo tanti bambini. Questa serata di beneficienza attraverso lo sport è pensata per aiutare i bambini ucraini a trovare serenità".

"Ho visto con i miei occhi quando sono andato a Irpin, una delle città più distrutte dagli attacchi russi - afferma ancora Shevchenko -, ho visto lo stadio completamente distrutto, però ho visto 3-4 bambini giocare a calcio tra i buchi formati dalle bombe. Penso che lo sport abbia un valore molto importante e una forza molto importante. Negli occhi dei bambini ho visto la speranza. Attraverso lo sport possiamo darne loro ancor di più per lottare e vivere". (ANSA).