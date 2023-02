Il Brescia esonera Possanzini, Gastaldello nuovo tecnico

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Il Brescia ha esonerato il tecnico Davide Possanzini, annunciandolo sul proprio sito ufficiale.

Possanzini, che ha allenato la squadra per due sole giornate, sarà sostituito dal vice allenatore Daniele Gastaldello, che diventa così il quarto titolare della panchina in questa stagione di serie B, dopo Pep Clotet, Alfredo Aglietti e Possanzini.

Il Brescia è al penultimo posto della classifica, ha perso tutte le partite giocate nel 2023 e non porta a casa i tre punti dalla fine di novembre. (ANSA).