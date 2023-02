Champions: tocca a Napoli e Inter, clou Liverpool-Real

ROMA (ANSA) - ROMA, 20 FEB - Klopp contro Ancelotti, Salah contro Benzema. La super sfida di Anfield è il secondo scherzo maligno del sorteggio degli ottavi dopo Psg-Bayern. E se i tedeschi hanno infilzato i parigini nell'andata creando la sorpresa, stavolta a destare meraviglia sarebbe il successo del Liverpool che riceve il Real Madrid dopo un inizio di stagione disastroso. Sarà questo il clou della seconda settimana del ritorno della Champions dopo il mondiale, che riserva l'esordio di Inter e Napoli, opposte al Porto e al Francoforte, mentre il Manchester City e' impegnato a Lipsia. Altre quattro italiane saranno in campo nel ritorno degli spareggi delle altre due coppe. E' in salita la strada di Juve e Roma, dopo il pari col Nantes e il ko di Salisburgo. Un po' più di attenzione in Conference servirà alla Lazio che deve difendere a Cluj il gol di Immobile, mentre la Fiorentina gioca in scioltezza il ritorno col Braga dopo il 4-0 dell'andata.

Emozioni e spettacolo sono attesi a Liverpool dove arrivano i campioni d'Europa e del mondo, appena in flessione in Liga, ma la capolista Barcellona rimane nel mirino. Klopp spera di avere migliore fortuna delle ultime volte: i Reds hanno lasciato al Real la finale del 2018 e del 2022, e sono stati eliminati nei quarti del 2021. Il Liverpool sembra essersi preso un anno sabbatico: il successo netto a Newcastle (ma i tifosi hanno contestato il ritorno in charter da Newcastle) ha riavvicinato la squadra al quarto posto dato che i primi tre non dovrebbero sfuggire all'Arsenal e ai due Manchester. Klopp affianca il nuovo arrivato Gakpo a Salah e Nunez mentre Ancelotti si affida al collaudato duo Benzema-Vinicio jr. La netta vittoria in casa dell'Arsenal sembrava avere rilanciato le chance scudetto del Manchester City, che poi ha frenato a Nottingham. Ma Guardiola non vuole rischiare un nuovo flop in Champions e sa bene che deve prendere con le molle il Lipsia, da cui è stato battuto nella fase a gironi del 2021, a qualificazione già raggiunta. I citizens si affideranno a De Bruyne dietro al trio Mahrez, Haaland e Grealish.

Tutta Europa attende con curiosità il riavvio del Napoli dopo lo show della fase a gironi e la marcia trionfale in serie A. Osimhen e Kvara sono pronti a dare spettacolo e Spalletti vuole sfruttare la relativa tranquillità con cui puo' affrontare il campionato che sta dominando. L'Eintracht sembra non avere toppe chance, ma il tecnico predica prudenza considerando anche l'ottimo cammino da gennaio dei tedeschi. L'Inter arriva alla sfida con il Porto in buona forma col ritorno al gol di Lukaku, la graduale ripresa di Brozovic, la splendida condizione di Dimarco, Mkhitaryan e Lautaro. Ma il Porto, anche in una stagione di transizione come questa, e' un osso duro. E il panchina c'e' la vecchia volpe Sergio Conceicao, che in passato ha eliminato Roma, Juve e Milan. Per l'Inter contano molto i 20 mln che guadagnerebbe dal passaggio del turno.

In Europa League si attende una replica dello show tra due squadre in salute come Manchester United e Barcellona, con la sfida del gol tra Rashoford e Lewandowski. Risultato da tripla dopo lo spumeggiante 2-2 del Nou Camp. La tempra mostrata da Juve e Roma in campionato fanno ben sperare i tifosi per i ritorni con Nantes e Salisburgo. La Juve può disporre di un Di Maria ispirato, la Roma è alle prese coi recuperi di Abraham, Dybala e Pellegrini. Tra le altre gare, molta incerta Union Berlino-Ajax dopo lo 0-0 dell'andata. In Conference Italiano potrà fare turnover nella Fiorentina contro il Braga e pensare anche alla deludente classifica in campionato. Il ritorno al gol di Immobile fa ben sperare Sarri per il ritorno in casa del Cluj. La curiosita' e' che sei partite su otto si sono chiuse all'andata per 1-0.