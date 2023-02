Champions: Napoli sfida da favorito l'Eintracht Francoforte

Tutti ci credono ma nessuno, per scaramanzia, vuole dirlo ad alta voce. Il Napoli dominatore della Serie A si tuffa nuovamente in Europa dove domani, nell'andata degli ottavi di Champions League, sfida l'Eintracht Francoforte, detentore dell'Europa League. Le due squadre si ritrovano a distanza di 28 anni quando i tedeschi eliminarono, in Coppa Uefa, la squadra allenata da Boskov. Un sorteggio sulla carta favorevole agli azzurri che però devono abbattere un tabù: mai nella sua storia la formazione campana è riuscita ad entrare nelle migliori otto della massima competizione europea.