Champions: Inter-Porto; arbitra il serbo Jovanovic

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - E' il 36enne serbo Srdjan Jovanovic l'arbitro designato per la partita Inter-Porto di mercoledì, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Champions League. Lo ha reso noto l'Uefa. Serbi anche gli assistenti i Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic e il quarto uomo Novak Simovic.

In questa edizione della massima competizione europea Jovanovic ha già diretto due volte squadre italiane, in Benfica-Juventus 4-3 e Salisburgo-Milan 1-1. (ANSA).