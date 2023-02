Torino: Juric "Cremonese temibile, noi ambiziosi"

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - "Mi aspetto una partita difficile, la Cremonese ha eliminato in coppa Italia Roma e Napoli: noi siamo ambiziosi, vogliamo il massimo". Così il tecnico del Torino, Ivan Juric, alla vigilia del posticipo contro i grigiorossi. "Non è vero - precisa l'allenatore granata - che se pensiamo partita per partita non abbiamo obiettivi ma anzi, i miei ragazzi vogliono crescere e fare il massimo: stiamo facendo molto bene in fase difensiva e nel possesso, ora dobbiamo crescere nella concretezza". Dall'infermeria, però, non arrivano notizie positive: "Dobbiamo valutare Vlasic, ha sentito qualcosina e bisogna stare attenti in questi casi - dice Juric sull'attaccante - ma Ilic sta molto meglio, ha fatto una buona settimana ed è in crescita. Ricci? Sono ottimista per il derby, ma vediamo come andrà nei prossimi giorni". (ANSA).