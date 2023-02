Manchester United e Tottenham a tutta, Leicester e West Ham ko

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Prevale il fattore casa nei due posticipi della 24/a giornata della Premier League. Il Manchester United batte nettamente il Leicester per 3-0, grazie ai gol di Rashford (doppietta) e Sancho, mentre al Tottenham di Antonio Conte (sostituito in panchina da Cristian Stellini) bastano le reti di Emerson e Son per piegare nel secondo tempo il West Ham United (2-0), in uno dei tanti derby di Londra. In classifica i 'Red devils' sono terzi con 49 punti, a -3 dal Manchester City e a -5 dalla vetta occupata dall'Arsenal; gli 'Spurs', invece, salgono al quarto posto, con 42 lunghezze e un +1 sul Newcastle United. (ANSA).