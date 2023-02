Liga: il Barca batte il Cadice e torna a +8 sul Real

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Il Barcellona continua a veleggiare in vetta alla classifica della Liga. Questa sera, la squadra allenata da Xavi ha battuto per 2-0 al Camp Nou il Cadice, grazie alle reti di Sergi Roberto e Lewandowski. I blaugrana, con questo successo, raggiungono quota 59 in classifica, riportandosi a +8 sul Real Madrid, che è secondo. Nell'altra sfida odierna successo dell'Atletico Madrid in casa sull'Athletic Bilbao per 1-0 grazie alla rete del francese Griezmann. La squadra di Simeone è quarta, a -2 dalla Real Sociedad, terza. Domani Getafe e Valencia chiuderanno il 22/o turno della Liga. (ANSA).