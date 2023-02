Calcio: Lecce corsaro a Bergamo, Atalanta battuta 1-2

(ANSA) - BERGAMO, 19 FEB - Il Lecce passa 2-1 sul campo dell'Atalanta (battuta con lo stesso risultato già all'andata) e firma la prima sorpresa della 23/a giornata della serie A di calcio, frenando la rincorsa Champions dei padroni di casa.

Pugliesi in doppio vantaggio con le reti di Ceesay (4' del primo tempo) e del francese Blin, di testa da calcio d'angolo (al 29' della ripresa). Dopo essersi vista annullare per fuorigioco il gol dell'1-1 con Lookman, l'Atalanta dimezza le distanze con Hojlund a tre minuti dalla fine, abile a deviare in rete il rinvio del portiere Falcone. Grazie a questo successo il Lecce vola a +10 sulla zona retrocessione. (ANSA).