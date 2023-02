Calcio: distorsione alla caviglia, Neymar esce in barella

(ANSA) - PARIGI, 20 FEB - Neymar, vittima di una distorsione alla caviglia destra, è uscito dal campo in barella contro il Lille, a poco più di due settimane dal ritorno degli ottavi di Champions League dal Paris SG contro il Bayern Monaco, in Germania. "Neymar ha fatto una risonanza magnetica che non ha rivelato una frattura. Una nuova valutazione del legamento sarà effettuata tra 48 ore", ha annunciato il PSG.

Il numero 10, colpito alla stessa caviglia durante i Mondiali in Qatar, ha lasciato il prato del Parco dei Principi al 51', dopo essere andato a segno nel primo tempo. Il PSG, battuto 1-0 dal Bayern martedì scorso all'andata, affronterà i tedeschi l'8 marzo in Baviera per il ritorno.

La caviglia destra di "Ney" si è girata bruscamente su una palla contesa a Benjamin André. I compagni hanno subito chiamato i tecnici con gesti preoccupati. A terra, in lacrime, il brasiliano ha cercato di alzarsi e camminare prima di battere le mani dalla rabbia e sdraiarsi sulla barella. (ANSA).