Serie A: Sampdoria-Bologna 0-1 LA DIRETTA

Samdporia-Bologna 0-1 DIRETTA

al 27' rete di Soriano, che batte Audero con un gran destro da fuori area su assist di Barrow.

La vigilia

Il tecnico della Sampdoria, Stankovic, conferma per il 3-4-1-2 con il rientrante Leris dopo il turno di squalifica favorito su Zanoli per la fascia destra di centrocampo mentre Cuisance dovrebbe essere confermato al fianco di Winks in cabina di comando. La classifica è sempre delicatissima ma il serbo ribadisce un concetto: ci crede e con lui tutta la squadra: "I giocatori si sono messi in prima linea insieme allo staff. L'ultima partita è stata la dimostrazione di ragazzi sempre pronti, sono molto fiero di loro. Sono un gruppo unito, sono tutti titolari: non ci si salva se non tutti insieme". E poi l'allenatore si sofferma anche sull'affetto dei tifosi che sono al fianco di Audero e compagni per cercare questa impresa: "Quando dico insieme vale anche per loro. Insieme per cambiare, insieme per risalire la classifica e avere tranquillità di lavorare ancora più duramente. Ho speso tante parole per la gente - conclude - e non smetterò mai di ringraziarla. I nostri ragazzi meritano un applauso e un abbraccio: hanno dimostrato di tenere a questi colori".