Calcio: Inter batte Udinese 3-1, torna al gol Lukaku

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - L'Inter batte 3-1 l'Udinese a San Siro, respinge l'assalto del Milan al secondo posto e torna da sola in scia alla capolista Napoli, seppure con 15 punti di distacco. Ritrova il gol, seppure dal dischetto, Lukaku, a segno al 20' del primo tempo. Ma i bianconeri non ci stanno ed al 43' Lovric porta l'incontro sull'1-1. L'Udinese spreca diverse occasioni ed al 28' della ripresa Mkhitaryan, con un gran tiro al volo, riporta avanti l'Inter. I bianconeri hanno l'ultima occasione in contropiede con Success. E nel ribaltamento di fronte Lautaro chiude l'incontro. (ANSA).