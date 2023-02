Calcio: Allegri, accetto critiche ma numeri non opinabili

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - "Accetto le critiche, che si dica che sono scarso e che la mia squadra fa schifo, ma i numeri non sono opinabili": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, torna sul caso che ha acceso il dopo-partita di Juventus-Nantes. "Un tema è opinabile, può piacere oppure no, ma la matematica e i numeri non sono opinabili - aggiunge l'allenatore - e su queste cose proprio non si può discutere".

Allegri torna poi su una sua celebre frase: "Quando parlavo di 'corto muso' mi riferivo al fatto che per vincere il campionato basta avere un punto in più, non parlavo delle singole partite - la spiegazione del toscano - e anzi, domani vorrei vincere 3-0: ieri sono andato da mio nipote (è appena diventato nonno, ndr) e aveva un foglio con scritto 'nonno, mi raccomando no 1-0' (ride, ndr). Ha capito subito, è molto sveglio". (ANSA).