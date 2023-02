Serie A: Inter-Udinese

Inter-Udinese in campo alle 20:45 di sabato 18 febbraio DIRETTA per la 23esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

Dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria, l'Inter mette nel mirino l'Udinese. Nella sfida a San Siro gli uomini di Simone Inzaghi puntano a trovare la vittoria anche per prepararsi al meglio per la sfida di Champions contro il Porto, sempre al Meazza. Per il match contro i friulani, il tecnico nerazzurro va verso la conferma di Lukaku in attacco, mentre per quanto riguarda le altre novità si dovrebbero rivedere dal 1' sia Bastoni in difesa sia Dimarco sulla fascia sinistra. Verso il recupero Robin Gosens dopo il problema muscolare contro la Sampdoria, in mediana invece potrebbe partire titolare Marcelo Brozovic

SOTTIL: 'DOBBIAMO AVERE CORAGGOIO - "A San Siro ci aspetta una partita molto stimolante, dove non c'è bisogno di caricare l'ambiente. Conosciamo la forza dell'avversario: è una squadra fisica che calcia molto in porta, la prima in serie A per cross effettuati. Sono tutte indicazioni che ci dicono che dovremo essere molto concentrati e attenti nella fase difensiva. Nello stesso tempo dobbiamo avere coraggio e giocare come sempre le partite a testa alta, con la nostra identità. Ogni volta che conquistiamo la palla dobbiamo attaccare, quando abbiamo la palla costruire invece l'azione". Lo dice, alle telecamere di Udinese Tv, il tecnico Andrea Sottil, alla vigilia della gara con l'Inter. "L'Inter porta tanti uomini all'interno dell'area, noi altrettanto - ribadisce l'allenatore dei friulani -. L'Udinese ha sempre offerto la prestazione e questi dati rinforzano la mia tesi: la squadra crea, è presente nella metà campo avversaria e conclude verso la porta. Andremo a Milano a giocarcela, senza pensare alla classifica, il calendario o il turnover. Abbiamo le capacità e le qualità per mettere in difficoltà l'Inter".