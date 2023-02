Pioli: 'Se il Milan è guarito lo sapremo solo contro il Monza'

"Berlusconi ha detto che vedrebbe bene Leao in posizione di centravanti? Io sono sempre d'accordo con Berlusconi". Stefano Pioli torna a parlare della posizione in campo di Rafael Leao: il tecnico rossonero raccoglie l'assist dell'ex patron milanista, intervistato da Sky alla vigilia di Monza-Milan, in programma sabato alle 18 in Brianza. Silvio Berlusconi, che per 31 anni ha scritto la storia del Milan insieme all'attuale vicepresidente biancorosso Adriano Galliani, è atteso allo U-Power Stadium.

Stefano Pioli ritrova Tomori ma perde Calabria per la partita di Monza. Il tecnico rossonero fa il punto dei disponibili per la trasferta in Brianza, alla quale non prenderà parte nemmeno Bennacer: "Avverte ancora fastidio. Domenica si era allenato con noi, ma è inutile rischiarlo". Pioli però elogia il centrocampo schierato contro il Tottenham. "Bennacer è innegabile quanto sia importante, ma i due mediani in Champions mi hanno soddisfatto completamente", spiega il tecnico riferendosi a Krunic e Tonali. Pioli spende parole per i singoli, a partire da Saelemaekers: "Deve essere bravo a non farsi prendere alle spalle, come è successo un paio di volte con Perisic in coppa, ma è un giocatore che ci sa regalare l'uno contro uno. Ibra? Tutte le settimane aumenta la sua condizione, in settimana ha lavorato bene e sarà a disposizione".

"Se il Milan è guarito del tutto? Sarà il prossimo risultato a determinare come si sente la squadra". Stefano Pioli usa il realismo per descrivere la vigilia della partita di domani a Monza, sapendo quali sono i rischi e le possibilità della gara di domani. "Tutti vivono i risultati molto di pancia, noi dobbiamo essere più impermeabili sia alle critiche che agli elogi, che rischiano di essere sempre eccessive in entrambe le direzione. Per noi ora è importante pensare al campionato e cercare di fare punti, con tutto il rispetto per una squadra con il Monza che gioca un calcio propositivo e offensivo. A Palladino - osserva - vanno fatti i complimenti, la squadra palleggia bene. Noi dovremo essere bravi in entrambe le fasi di gioco, cercando di mettere in dubbio le loro posizione difensive. E al tempo stesso essere noi molto attenti in chiusura, perché il Monza attacca con molti uomini".