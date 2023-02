Monza, Palladino: "Contro il Milan un approccio camaleontico"

(ANSA) - MONZA, 17 FEB - "Mi piace essere camaleontico e anche alla squadra questo approccio piace". Raffaele Palladino prepara tatticamente la sfida al Milan senza escludere di rimescolare le carte in difesa, anche alla luce del cambio modulo del Milan. "Al di là dei numeri", spiega il tecnico del Monza in riferimento a un possibile passaggio alla difesa a quattro contro i rossoneri, "abbiamo diverse soluzioni da mettere in atto. Possiamo difenderci a quattro e impostare a tre, ma soprattutto possiamo cambiare lettura in corso. Il Milan con il cambio modulo ha ritrovato compattezza difensiva e si trova in salute mentale". Palladino sa che i rossoneri saranno temibili sia in termini di gioco squadra che per le qualità dei singoli: "Ibra l'ho conosciuto nel 2006 in ritiro con la Juve, avevo un ottimo rapporto con lui. Ma temo tutto il Milan, sarebbe riduttivo fare solo dei nomi. Leao? Quando parte ci vuole lo scooter per prenderlo. E poi gioca dove giocavo io, sul campo: dovremo cercare di limitarlo da squadra, perché individualmente non sarà facile". (ANSA).