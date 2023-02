Milan: Tomori recupera, Calabria non ce la fa

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Stefano Pioli ritrova Tomori ma perde Calabria per la partita di Monza. Il tecnico rossonero fa il punto dei disponibili per la trasferta in Brianza, alla quale non prenderà parte nemmeno Bennacer: "Avverte ancora fastidio.

Domenica si era allenato con noi, ma è inutile rischiarlo".

Pioli però elogia il centrocampo schierato contro il Tottenham. "Bennacer è innegabile quanto sia importante, ma i due mediani in Champions mi hanno soddisfatto completamente", spiega il tecnico riferendosi a Krunic e Tonali. Pioli spende parole per i singoli, a partire da Saelemaekers: "Deve essere bravo a non farsi prendere alle spalle, come è successo un paio di volte con Perisic in coppa, ma è un giocatore che ci sa regalare l'uno contro uno. Ibra? Tutte le settimane aumenta la sua condizione, in settimana ha lavorato bene e sarà a disposizione". (ANSA).