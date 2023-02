Nicolò Pirlo, 19 anni figlio di Andrea, ex giocatore e allenatore della Juventus, ha denunciato sui social di essere stato aggredito. "E' normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?", scrive il giovane in una storia Instagram, commentando un video dove si vedono quattro ragazzi incappucciati.



Torino, il figlio di Andrea Pirlo denuncia un'aggressione in centro