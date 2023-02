Atalanta: domenica Gasperini premiato da Percassi

(ANSA) - BERGAMO, 17 FEB - Gian Piero Gasperini riceverà domenica, prima della partita delle 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo contro il Lecce, il premio dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, per le 250/a panchina in serie A alla guida dei bergamaschi.

L'allenatore piemontese, in carica dall'estate del 2016 e che ha guidato la Dea per 315 volte da allora, ha tagliato il traguardo in campionato sabato scorso, nel 2-0 in casa della Lazio. La premiazione avverrà a bordocampo, sotto la Curva Nord Pisani, il settore più caldo del tifo nerazzurro, nell'immediato prepartita. (ANSA).