Scandalo Barcellona, LaLiga conferma: 'Niente sanzioni'

Non avrà alcuna conseguenza sanzionatoria sul fronte sportivo per il Barcellona la vicenda del presunto pagamento ad un arbitro che ha creato scalpore in Spagna. Lo ha confermato il presidente della Liga, Javier Tebas, affermando che è "impossibile" che ci siano sanzioni contro il Barcellona perché il termine di prescrizione per eventuale illecito è superato. "Abbiamo già verificato, ed è impossibile che ci siano sanzioni disciplinari sportive - ha spiegato Tebas -. I fatti su cui indaga anche la magistratura sarebbero avvenuti nel 2018 e anche prima, ma il termine di prescrizione per questo tipo di sanzione è di tre anni, e tra il 2018 e il 2023 ne sono passati cinque". La giurisdizione penale è un'altra cosa - ha proseguito - Un tribunale sta indagando e determinerà se possa esserci un possibile reato di corruzione tra privati. Se si aprirà un processo, dovremo costituirci parte civile. E se non ci sarà il processo, tutto questo sarà archiviato". "Eticamente questo genere di cose non può accadere nel calcio spagnolo - ha concluso Tebas -. A quel che si legge sui media, è ovvio che questi fatti non sarebbero mai dovuti avvenire, né di fatto, né a questi importi".